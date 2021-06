Musiktreff

Für diejenigen, die musikbegeistert sind, schöne Melodien hören oder vielleicht sogar selbst Musik machen möchten und diese Leidenschaft in einer Gruppe teilen möchten, veranstaltet Kultur vor Ort jeden Donnerstag einen Treff am Mosaik. Gemeinsam wird gesungen und musiziert. Wer möchte, kann sogar ein neues Instrument lernen. Instrumente stehen zur freien Verfügung. Sicherlich ist für alle etwas Interessantes dabei. Kommt vorbei und bringt gute Laune mit. In den Ferien findet der Treff nicht statt.