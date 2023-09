Mut zu Neuem

× Erweitern © Torsten Staack Ferien in der Kunsthalle

Was passiert, "wenn schillernde Funken überspringen", erfahren Kinder ab 6 Jahren in den Herbstferienkursen der Kunsthalle: Menschen wagen immer wieder Neues und erschaffen so etwas ganz Besonderes. Der erste Direktor der Kunsthalle Gustav Pauli zum Beispiel hatte den Mut, die Kunstsammlung mit modernster Malerei zu bestücken – dadurch ist das Bremer Museum heute eines des bedeutendsten in Deutschland.

Diese und andere Bilder von Monet bis van Gogh zeigt die aktuelle Ausstellung „Geburtstagsgäste“. Sie geben Anregungen für eigene Meisterwerke –zusammen mit den großen französischen Impressionisten werden neue Wege erkundet.

Es wird mit Bleistift, Aquarellfarben, Pastellkreiden und Kohle sowie verschiedenen Drucktechniken gearbeitet. Auch Collage und Acrylmalerei können zum Einsatz kommen.

Die Teilnahme von Dienstag bis Freitag, tgl. 10 bis 14 Uhr, kostet 80 Euro, die Anmeldung erfolgt online.