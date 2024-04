× Erweitern © Figurentheater Marmelock Mutig wie ein Löwe

Das Figurentheater Marmelock spielt für Publikum ab 4 Jahren ein Stück nach einer Fabel des griechischen Dichters Aesop, der etwa 550 Jahre v. Chr. lebte.

"Die Höhle des Löwen" befindet sich in dieser Version im Hamburger Hafen, wo Kisten aus Afrika im Bauch eines Frachters stehen. In der kleinsten wohnt die Maus mit ihrer Mama - in der größten sitzt der Löwe.

Mit seinem dröhnenden "ROOOARRRR!!!" hat er die Macht über eine Gruppe afrikanischer Tiere, die mit demselben Schiff gekommen sind. Da bleiben die Mäuse lieber in Ihrem Versteck. Aber die kleine Maus will doch die Welt kennen lernen! Sie fasst einen Entschluss und tritt vor den mächtigen Löwen ... und dann beginnt ein spannendes Mäuseabenteuer.

Die Tickets kosten 6 Euro und sind ausschließlich im Vorverkauf über Nordwest-Ticket erhältlich.