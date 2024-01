× Erweitern © Figurentheater Marmelock Mutig wie ein Löwe

Das Figurentheater Marmelock spielt für Publikum ab 4 Jahren ein Stück nach einer Fabel von Aesop:

Hamburger Hafen, Kisten aus Afrika stehen im Bauch eines Frachters. Im kleinsten Gepäckstück wohnt die Maus mit ihrer Mama, in der großen Holzkiste sitzt der Löwe. Mit seinem dröhnenden Gebrüll "ROOOARRRR!!!" hat er die Macht über eine Gruppe afrikanischer Tiere, die mit dem selben Schiff gekommen sind. Da bleiben die Mäuse lieber in Ihrem Versteck. Aber die kleine Maus will doch die Welt kennenlernen! Sie fasst einen Entschluss und tritt vor den mächtigen Löwen. Der greift sich die Maus. "Herr Löwe, Sie werden meine Hilfe noch brauchen. Lassen Sie mich laufen! Wenn Sie mal in Not geraten, werde ich Ihnen ganz bestimmt helfen." Laut lacht der Löwe – doch er lässt sie tatsächlich laufen. So beginnt dieses spannende Mäuseabenteuer...

Der Eintritt kostet 7 Euro für Kinder und Erwachsene. Eine Familienkarte für maximal vier Personen ist für 24 Euro erhältlich.