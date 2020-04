Mutter-Kind-Pilates

Pilates-Trainerin Katharina Weißbarth bringt Müttern und ihren Kindern Spaß und Bewegung mit Übungen, die die muskuläre und ganzheitliche Körperwahrnehmung schulen und Muskeldysbalancen ausgleichen. Es ist wichtig, dass auch bei Kindern Anspannung, Entlastung und Ausgleich im richtigen Verhältnis zueinander stehen, damit sie sich in einem gesunden Muskelkorsett bewegen können. Die Übungen, die für Kinder ab 4 Jahren geeignet sind, fördern gezielt das gesunde Muskelwachstum und sind eine Gelegenheit gemeinsam Zeit zu verbringen.

Die staatlich geprüfte Pilates-Lehrerin (u. a. Academy for Aerobics) aus Nürnberg bietet seit vielen Jahren Kurse für Anfängerïnnen und Fortgeschrittene, Babys oder Senioren an. Sie möchte unterschiedliche Muskelabläufe näher bringen und aufklären. Dabei ist die Freude an der Bewegung ein zentrales Element ihres Trainings.

Kosten: 15 Euro; die Anmeldung erfolgt online.

Die Online-Trainingsstunde wird über das Video-Konferenz-Tool Zoom durchgeführt. Den Link zum Download des Programms sowie die dazugehörigen Zugangsdaten erhalten die Teilnehmenden per E-Mail nach der Anmeldung. Für Zoom wird ein internetfähiges Endgerät mit Kamera und Mikrofon benötigt.