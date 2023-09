Der Deutsche Arbeitskreis für Familienhilfe e.V. ist bei zu Gast und informiert über das Thema Mutter-Vater-Kind-Kuren.

Es werden Fragen besprochen wie:

Was ist eine Mutter-Vater-Kind-Kur

Wer kann sie antreten?

Was bietet Eltern eine solche Kur?

Was kostet sie?

Wo und wie kann sie beantragt werden?

Die Teilnahme an der Infoveranstaltung ist kostenlos. Interessierte melden sich bitte bis zum 5.10. telefonisch, per E-Mail oder im KiDoZ Büro an.