Mutter werden und sein

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Geburtshaus Bremen Sommerstr. 20, 28215 Bremen

Das Thema „Selbstfürsorge“ wird für Mütter immer wichtiger – aus gutem Grund: Mütter sind stark belastet und der Wunsch nach Ruhe und Leichtigkeit ist groß.

Doch es fällt nicht leicht, mitten im Familienalltag die kleinsten Ruheinseln zu schaffen. Oft wirkt der Versuch, sich etwas Gutes zu tun, wie ein weiteres To-do. Und wie kannst man für sich sorgen, wenn das schlechte Gewissen ständig hinterherläuft?

In diesem Workshop entdecken Mütter und werdende Mütter, was sie brauchen, um eine Art der Selbstfürsorge zu leben, die sich wirklich nährend anfühlt und wie sie im Alltag wohltuende Räume für dich schaffen – behutsam und ohne Druck.

Der Workshop kostet 30 Euro.

Hier geht es zur Anmeldung 

Info

Geburtshaus Bremen Sommerstr. 20, 28215 Bremen
Eltern, Workshops
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