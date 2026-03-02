Muttersöhnchen Family Games

Wenn das Mutter-Sohn-Duo aus dem „Muttersöhnchen‑Podcast“ auf der Bühne live gegeneinander antritt, stehen Lachen, Spannung und Teamgeist im Fokus.

Statt klassischer Lesung oder Talk‑Format gibt es hier ein interaktives Familienspiel‑Spektakel: In Minispielen, Quizrunden, witzigen Stunts und überraschenden Challenges messen sich Mutter und Sohn in Echtzeit‑Action. Der Clou: nicht sie allein entscheiden über Punkte und Sieger – das Publikum hat das Sagen.

Mit jeder Entscheidung beeinflusst ihr den Verlauf des Abends und fechtet mit, wer am Ende die „Family Games Tour 2026“ für sich entscheidet.

Katja und Noel sind sprechen in ihrem Podcast „Muttersöhnchen“ über Familien‑Realität, Generationenunterschiede und verrückte Alltagssituationen – und entführen ihr Publikum jetzt erstmals live in diesen dynamischen, witzigen Familiendialog.

Zu den Tickets ab ca. 48 Euro. Rollstuhlfahrerplätze sind verfügbar, Lounge‑Upgrades optional buchbar.