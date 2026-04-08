Weil Mama die Beste ist

Zum Muttertag kredenzt das Restaurant in der Jugendherberge ein großes Brunchbuffet – mit Blick auf die Weser und einer Küche, die regionale Zutaten mit internationalen Ideen verbindet.

Auf den Tisch kommt ein abwechslungsreiches Crossover: vom großen Salatbuffet mit Feinkostsalaten, Rohkost und Toppings über Antipasti mit gegrilltem Gemüse und Tomate-Mozzarella bis zum hauseigenen Brotmix mit dreierlei Hummus. Warm wird es mit gebackenem Blumenkohlkopf in Kokos-Currysoße, toskanischem Rinderschmorbraten mit Spargel und Kartoffeln oder einem Seemanns-Topf mit Kabeljau und Seelachs in Rahm. Dazu gibt es Pasta mit verschiedenen Soßen – und zum Abschluss süße Klassiker wie Panna cotta mit Erdbeeren, Rote Grütze mit Vanillesoße und Cheesecake.

Das Küchenteam spannt bewusst einen weiten kulinarischen Bogen zwischen internationaler Inspiration und regionaler Verwurzelung. Viele Produkte stammen aus der Umgebung, das Fleisch etwa aus dem Bremer Blockland. Serviert wird das Ganze entspannt und citynah direkt an der Schlachte – für 39 Euro pro Person inklusive Bier, Hauswein, Softgetränken und Wasser.

Reservierung unter 0421-1638258.

Ein genussvoller Anlass, um einfach mal Danke, Mama zu sagen.