Endlich Schulkind!

Zum großen Tag am Schulstart kredenzt das Restaurant in der Jugendherberge einen leckeren Mittagstisch – mit Blick auf die Weser und familienfreundlicher Küche.

Gnocchi mit Tomatensoße, Rinder-Dinkel-Bolgnese, Erbsen-Möhrengemüse, Couscous oder Hackbraten, Falefel, ein großes Salatbuffet und verschiedene Desserts lassen keine Wünsche offen.

Und das Beste: Das Einschulungskind isst gratis, weitere Kinder zwischen 3 und 12 Jahren zahlen die Hälfte, und Erwachsene schlemmen für 13,60 Euro.

Reservierung unter 0421-1638258.