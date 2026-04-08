Endlich Schulkind!

bis

Schirrmann's Kalkstr. 6, 28195 Bremen

Zum großen Tag am Schulstart kredenzt das Restaurant in der Jugendherberge einen leckeren Mittagstisch – mit Blick auf die Weser und familienfreundlicher Küche.

Gnocchi mit Tomatensoße, Rinder-Dinkel-Bolgnese, Erbsen-Möhrengemüse, Couscous oder Hackbraten, Falefel, ein großes Salatbuffet und verschiedene Desserts lassen keine Wünsche offen. 

Und das Beste: Das Einschulungskind isst gratis, weitere Kinder zwischen 3 und 12 Jahren zahlen die Hälfte, und Erwachsene schlemmen für 13,60 Euro. 

Reservierung unter 0421-1638258.

Info

Schirrmann's Kalkstr. 6, 28195 Bremen
Dies & Das, Essen & Trinken
0421-1638258
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