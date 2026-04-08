Endlich Schulkind!
bis
Schirrmann's Kalkstr. 6, 28195 Bremen
Zum großen Tag am Schulstart kredenzt das Restaurant in der Jugendherberge einen leckeren Mittagstisch – mit Blick auf die Weser und familienfreundlicher Küche.
Gnocchi mit Tomatensoße, Rinder-Dinkel-Bolgnese, Erbsen-Möhrengemüse, Couscous oder Hackbraten, Falefel, ein großes Salatbuffet und verschiedene Desserts lassen keine Wünsche offen.
Und das Beste: Das Einschulungskind isst gratis, weitere Kinder zwischen 3 und 12 Jahren zahlen die Hälfte, und Erwachsene schlemmen für 13,60 Euro.
Reservierung unter 0421-1638258.
Info
Schirrmann's Kalkstr. 6, 28195 Bremen
Dies & Das, Essen & Trinken