My Little Underground Familien Disko

× Erweitern © Canva Disco, Party

„Do you remember the first time?“ In der neuen Familiendisco lautet das Motto: Britpop statt Bibi, Post-Punk statt Paw Patrol:

Hier tanzen Eltern und Kinder zwischen 1 und 10 Jahren gemeinsam zu Indie-Klassikern und Soulperlen von Belle & Sebastian, The Ronettes, Talking Heads, Pulp, The Smiths und vielen mehr. Musikalisch geht’s zurück in die Zeit, als Wochenenden lang und Nächte kurz waren – nur diesmal mit Mini-Ravern an der Hand!

Eine perfekte Gelegenheit, gemeinsam Lieblingssongs neu zu entdecken, Erinnerungen aufzufrischen und ein paar Stunden Alltag auszublenden.

Erwachsene haben nur in Begleitung von Kindern Zutritt. Der Eintritt kostet 3,50 Euro für Kinder, 5,50 Euro für Erwachsene bei Online-Buchung.