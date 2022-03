My personal Superhero

Ein 5-tägiger Ferienworkshop zum Thema Videomapping für Kinder und Jugendliche von 10 bis 14 Jahren.

Es ist Zeit die Welt von all dem Übel zu befreien. Und irgendjemand muss die Sache in die Hand nehmen: Ein persönlicher Superhero! Welche Probleme muss die Held:in lösen können? Die Teilnehmer:innen entwerfen eigene Superhero-Figuren und erwecken sie zum Leben! Die Ulmer Bildhauerin Janina Schmid und der Leipziger Medienkünstler Georg Lisek geben Einblicke in die Welt des Videomappings. Es werden sowohl lebensgroße Skulpturen gebaut als auch Videoanimationen erstellt. Und wenn es abends dunkel wird, werden die Figuren lebendig!

Der Kurs findet täglich vom 4.4. bis 8.4. statt, die Teilnahme kostet 50 Euro und eine Anmeldung ist bis zum 25.3. telefonisch oder per E-Mail erforderlich.