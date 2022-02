The Mystery of Banksy - A Genius Mind

× Erweitern © Dominik Gruss The Mystery of Banksy

Die generationsübergreifende Ausstellung begeistert Eltern und ihre Kinder, Seniorinnen und Senioren, Schulklassen, Kunstneulinge und Kunsterfahrene. Noch bis zum 14. August können sie die 150 ausgestellten Werke des in Bristol geborenen Graffiti-Künstlers und Malers bewundern.

Darunter sind Graffitis, Fotografien, Skulpturen, Videoinstallationen und Drucke auf verschiedenen Materialien wie Leinwand, Stoff, Aluminium, Forex und Plexiglas, die eigens für diese Sonderschau reproduziert und zusammengetragen wurden.

Die Ausstellung ist bilingual (Texte in deutscher und englischer Sprache) und rollstuhlgerecht.

Öffnungszeiten: Di / Mi / So: 10 - 18 Uhr, Do / Fr / Sa / Feiertage: 10 - 20 Uhr. Außerdem ist die Ausstellung zusätzlich am Ostermontag (18.4.) und Pfingstmontag (6.6.) geöffnet.

Die Eintrittskarten kosten für Kinder ab 10 Euro und für Erwachsene ab 18 Euro. Sie können online und an der Tageskasse erworben werden.