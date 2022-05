Nachgefragt! Kinder fragen – Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler antworten

Kinder und Jugendliche aus sechs Ländern reichten knapp 300 Fragen beim Potsdamer "Nachgefragt" Heft ein. 91 dieser Fragen wurden aus wissenschaftlichen Einrichtungen aus ganz Deutschland beantwortet. Auch in Bremen und Bremerhaven wurden Fragen beantwortet.

Warum ist das Meerwasser blau? Wie funktioniert eine Impfung gegen Viren? Warum kann ich meinen Roboter steuern, wenn Batterien drin sind? Und warum wurden nicht alle Tiere in der Vergangenheit zu Fossilien? In der Ausstellung präsentieren großformatige Plakate die Fragen der Kinder und Jugendlichen und die Antworten der Wissenschaftler:innen. Aus Bremen und Bremerhaven haben sich das Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung, die Jacobs University Bremen, das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz und die Universität Bremen an der Beantwortung der Fragen beteiligt.

Begleitet werden die Texte von fantasievollen Illustrationen der Grafikerin Johanna von Scheven. Die "Nachgefragt" Hefte sind ausstellungsbegleitend im Haus der Wissenschaft ausgelegt, solange der Vorrat reicht.

Die Ausstellung findet anlässlich des Wissenschaftsjahrs "Nachgefragt" des Bundesministeriums für Bildung und Forschung statt und kann noch bis zum 27. Juni besichtigt werden. Der Eintritt ist frei.