Nachhaltig essen – für Mensch und Natur

Die Veranstaltung ist Auftakt einer Reihe für Familien mit Kindern ab 8 Jahren, in der es darum geht, wie Essen gesund für den Menschen und die Natur sein kann.

Zum Mitmachen und Lernen werden zuerst die klassischen Wintergemüse Grünkohl und Steckrübe angeschaut und daraus ein leckeres, vegetarisches Gericht hergestellt, das im Anschluss gemeinsam gegessen werden kann. Dabei lernen die Teilnehmenden, welche Kreisläufe in der Natur eine Voraussetzung für unsere Ernährung sind und warum wir ohne sie nicht leben können. Außerdem werfen Eltern und Kinder einen Blick auf ihrer eigenen modernen Kreisläufe, verständlich aufbereitet, weil diese manchmal gar nicht bewusst sind.

Die Teilnahme kostet 10 Euro, bitte bis zum 4.2. telefonisch oder per Mail anmelden.