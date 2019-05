Nachhilfe in Spanisch

An 15 Terminen, immer dienstags von 17 bis 18 Uhr, treffen sich die Schüler im Alter von 10 bis 15 Jahren zur Nachhilfe im Instituto Cervantes zur Nachhilfe im Unterrichtsfach Spanisch. Der Unterricht erfolgt in Kleingruppen durch qualifizierte Lehrerinnen und Lehrer, die moderne Techniken und Lehrmethoden für einen effizienten Unterricht einsetzen. Der Kurs startet am 20. August und endet am 10. Dezember 2019 und findet nicht in den Herbstferien statt. Die Kursgebühr beträgt 168 Euro, eine Anmeldung ist unter 0421-340390 oder per Mail an Ulrike.vonSeggern@cervantes.es erforderlich.