Nachricht von Kim

©Stephan Walzl Jugendtheatertage 2019 - Hauptfoto

Eine Aufführung der Musical AG der Oberschule Varel mit Live-Musik im Rahmen der Jugendtheatertage 2019.

Kim nimmt sich das Leben. Keiner weiß, warum. Hilflosigkeit, Ratlosigkeit und Trauer — mehr oder weniger. Doch Kim geistert noch herum, möchte etwas klären, nicht umsonst von der Welt gehen. Geschickt lässt sie ihre beste Freundin Mia das Tagebuch finden. Mia beginnt zu lesen und versteht nach und nach die Gründe ihrer Tat. Doch dann stockt ihr der Atem … Viele Jugendliche denken irgendwann einmal an Suizid. Zu viele Emotionen, zu viele Rückschläge, neue Eindrücke, neue Gedanken, neue Ansichten, Liebe und Enttäuschungen in der pubertären Phase machen ein Weiterleben manchmal nicht leicht. Jeder Charakter reagiert verschieden auf unterschiedliche Ereignisse. Was muss passieren für den endgültigen Entschluss? Was muss getan werden, damit es nicht passiert?

Die Tickets sind für 4 Euro unter 0441-2225111 oder tickets.staatstheater.de erhältlich.