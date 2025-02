× Erweitern © Frankfurter Verlagsanstalt Löwenherzen

Zur ersten Nacht der Bibliotheken können sich Kinder und Jugendliche ab 10 Jahren auf einen spannenden Abend im Viertel gefasst machen:

Zuerst wird das preisgekrönte Jugendbuch "Löwenherzen" von der georgisch-deutschen Theateregisseuerin und Autorin Nino Haratischwili szenisch gelesen: In der Geschichte lässt der 8-jährige Anand mit Zylinder, Luftschlangen und goldenem Konfetti seinen Löwen unter tosendem Applaus durch brennende Reifen springen. Allerdings steht der junge Zauberer nicht in einer Manege, sondern muss tagein, tagaus Plüschtiere in einer Fabrik in Bangladesch nähen.

Wegen seiner Zirkus-Träumerei hat er einem Stofflöwen ein Auge schief angenäht. Um seinen Traum zu verwirklichen, schreibt er eine Nachricht an "Gott in Europa" und versteckt diese im Bauch seines Löwen.

Nach der szenischen Lesung sprechen alle gemeinsam über das Gehörte.