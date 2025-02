Nacht der Bibliotheken in Huchting

Bleibt wach und entdeckt die Bücherei in Huchting zur ersten Nacht der Bibliotheken in einem ganz neuen Licht!

Beim Huchting-Quiz stellt ihr euer Wissen über die Bibliothek und den Stadtteil unter Beweis und könnt auch noch etwas gewinnen. Für Kinder gibt es eine magische Taschenlampenlesung in der Deckenhöhle und tolle Ausmalbilder. Benutzt Licht als Pinsel beim Lichtgraffiti, testet eure Fingerfertigkeiten auf der Switch und am Tischkicker oder entdeckt spannende Bücherschätze beim Blind Date mit einem Flohmarktbuch. Erwachsene und Jugendliche erfahren bei einer Führung, was die Bibliothek jenseits von Büchern noch alles anbietet.

Von 18 bis 18:20 und 19 bis 19:20 Uhr gibt es bei der „Kinder-Taschenlampenlesung in der Deckenhöhle“ außerdem ein kuscheliges Abenteuer mit Geschichten von mutigen Monsterjägern, schläfrigen Kühen und frechen Affen. Gerne eigene Taschenlampe mitbringen!

Von 19 bis 19:30 Uhr könnt ihr mit Licht malen! Wie das geht, erfahrt ihr im Workshop „Lichtgraffiti: Vom Lichtpunkt zur Linie“, wo mit verschiedenen Lichtern Bilder oder lustige Bilderrätsel erschaffen werden.

Eintritt frei!