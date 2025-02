Kuscheltierübernachtung

× Erweitern © dbv/Mark Bollhorst Nacht der Bibliotken, Bluebots

Volles Programm bis zum Schlafengehen gibt es zur ersten Nacht der Bibliotheken in Lesum: Schon ab 10 Uhr vormittags freut sich Bibliotheksrabe Kessi auf Besuch, denn er möchte in dieser besonderen Nacht nicht alleine in der Bibliothek schlafen. Hat euer Kuscheltier Lust, ihm Gesellschaft zu leisten? Alle mitgebrachten Kuscheltiere können am Dienstag, den 8. April, wieder abgeholt werden.

Von 17:30 bis 18 Uhr lädt „Der Bücherschnapp“ Kinder ab 3 Jahren zum Bilderbuchkino mit Gutenachtgeschichte.

Von 18 bis 21 Uhr zeigt euch Dash die bunte und spannende Welt der Robotik. Kreativ und interaktiv könnt ihr das ABC des Programmierens kennen lernen. Der kleine Lernroboter singt, tanzt, reagiert auf Stimmen und Hindernisse.

Die Hüften werden von 18:30 bis 20 Uhr bei Just Dance geschwungen: Zeigt euer tänzerisches Können auf der Nintendo Switch und tanzt zu bekannten Liedern.

Fotokunst mit Langzeitbelichtung lernt ihr beim Light Painting von 18:30 bis 20:30 Uhr kennen: Wie kann man mit Licht malen? Mit einer App rrschafft eure eigenen Kunstwerke mit Taschenlampen im Dunkeln!

Und zum Abschluss von 20 bis 20:45 Uhr können bei der Quiznight Klein und Groß ihr Wissen in verschiedenen Kategorien testen.

Eintritt frei!