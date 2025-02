× Erweitern © Canva Kuscheltierübernachtung

Mit einer Kuscheltierübernachtung, Bilderbuchkino, Basteln und einer Taschenlampenlesung lädt die Bücherei in der Vahr zur ersten Nacht der Bibliotheken:

Kuscheltiere brauchen auch mal Urlaub! Deshalb könnt ihr schon ab 11 Uhr euer Plüschie zum Übernachten vorbeibringen. Am Donnerstag, den 10. April, möchte es aber wieder abgeholt werden und euch unbedingt von seinen Abenteuern erzählen!

In Workshops von 17 bis 21 Uhr können Besucher:innen ab 8 Jahren Tierwesen mit Tierbildern aus alten Büchern basteln. Eine Ente mit einem Tigerkopf, eine Giraffe mit Zebrastreifen? Du entscheidest wie dein Tier aussieht. Alle Teilnehmer:innen die ein Tier fertigstellen, bekommen (so lange der Vorrat reicht) ein MINT-Paket für zuhause, in dem noch viele weitere Aktionen und Experimente zu finden sind.

Von 17 bis 17:30 Uhr heißt es im BilderBuchKino „Wir haben doch keine Angst im Dunkeln“ für Kinder ab 3 Jahren. Kinder ab 4 Jahren erfahren von 19 bis 19:45 Uhr in der Taschenlampenlesung, wie man ein Buch mit einer Taschenlampe richtig liest. Bringt gerne eure eigene Taschenlampe mit.

Eintritt frei!