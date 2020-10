Dieses Jahr wird unter dem Motto "Solidarity now!" die Nacht der Jugend in Form eines Live-Streams veranstaltet. Wie jedes Jahr erinnern künstlerische, musikalische oder kulturelle Beiträge an die Verbrechen des Nationalsozialismus. Sie geben den jungen Menschen einen Rahmen sich mit der menschenfeindlichen Vergangenheit unseres Landes zu beschäftigen und ein Zeichen für Courage und gegen Rassismus zu setzen.

Jugendliche können bei der diesjährigen Nacht der Jugend mitmachen, indem sie ein Foto von sich und dem Plakat mit dem Schriftzug „Nacht der Jugend – NDJ2020 – Solidarity now!“ machen (Farb-Plakatvordruck; Schwarz/Weiß-Vordruck).

Außerdem besteht die Möglichkeit selbst ein Plakat zu kreieren, auf dem steht, was die Jugendlichen unter Solidarität verstehen, wo sie diese vermissen und/oder wie sie Solidarität entwickeln können. Davon erstellen sie ein Foto oder Video.

Alternativ produzieren die Teilnehmenden einen kurzen Videobeitrag zum Motto, wie zum Beispiel Bildbeiträge, Poetry Slam, Musik, Interviews, Tanz, Collagen oder andere kreative Projekte. Technische Anforderungen: möglichst im Format mp4, max. 249 MB. Dazu schreiben eine kurzen Text über den Inhalt mit einer Länge von maximal 500 Zeichen.

Alle Fotos und Videos reichen die Jugendlichen zusammen mit ihrem Namen und der Einwilligungserklärung, dass das Foto/Video für die Nacht der Jugend verwendet werden darf, bis zum 1.11. unter nachtderjugend@sportgarten.de ein (mit cc an martina.hoehns@sk.bremen.de).

Die Beiträge werden hier im Live-Stream zu sehen sein.