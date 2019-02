Näh Dich glücklich

Ein Handarbeitstreff für junge Modedesigner oder die es werden wollen ab 10 Jahren. An drei Nähmaschinen haben die Teilnehmer die Möglichkeit eigene Taschen zu kreieren, ein altes T-shirt neu zu gestalten oder eine Hose weiter oder enger zu machen. Hier sind der Phantasie keine Grenzen gesetzt. Gerne darf aber auch gestrickt oder andere Handarbeiten ausgeführt werden. Alles, was zum Handarbeiten gebraucht wird, zum Beispiel Stoffe, Garne und Knöpfe, sind vorhanden. Der Treff findet einmal in der Woche, immer donnerstags, statt.