Narrenfreiheit – Die Geschichte des Handpuppentheaters

× Erweitern © Museumsdorf Hösseringen Narrenfreiheit - Geschichte des Handpuppentheaters

Eltern und Großeltern erinnern sich gut an das Kichern beim Kasperle auf der kleinen Bühne, an die Streiche von Seppl und Gretel und an die kleinen Geschichten, die das Herz höher schlagen ließen. Die Familienausstellung im Museumsdorf Hösseringen lädt bis November dazu ein, diese wunderbare Welt neu zu entdecken.

Zu sehen ist, wie sich der Kasper vom derben Jahrmarktsnarren zur beliebten Figur voller Witz und Herz entwickelte und wie das Puppenspiel vom Volksvergnügen zur eigenständigen Kunstform wurde. In den liebevoll gestalteten Ausstellungsräumen lässt sich erleben, wie Handpuppen gefertigt, ausgestattet und zum Leben erweckt werden. Bekannte Figuren aus Film, Fernsehen und Hörspiel bekommen hier ebenso ihren großen Auftritt.

Für Kinder besonders spannend: Eine Mitmachbühne und viele Aktionen laden dazu ein, selbst zu Puppenspieler:innen zu werden. Beim Basteln, Ausprobieren der Figuren oder kleinen Aufführungen können alle in die Rolle des Puppenspielenden schlüpfen und die Magie des Handpuppentheaters hautnah erleben.

Zu sehen bis 1. November 2026, Dienstag bis Sonntag, 10:30 – 17:30 Uhr.