Den Reichtum der Natur erforschen

× Erweitern © Ökologiestation Bremen Klima-Scout

Eine Woche lang entdecken Ferienkinder zwischen 6 und 10 Jahren auf dem Gelände der Ökologiestation die Pflanzen- und Tierwelt in Wald, Wiese und Teich: Was blüht hier? Welche Insekten leben an den Blüten und auf dem Bo-den? Wo findet man im Wasser Libelle und Wasserskorpion?

Die Teilnahme von Montag bis Freitag kostet 75 Euro, die Anmeldung erfolgt telefonisch.

Bitte Essen, Getränk, wetterfeste Kleidung, festes Schuhwerk und Sonnenschutz mitbringen.