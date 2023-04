Natur erleben, Klimascout werden

× Erweitern © Jochen Kamien / Ökologiestation Bremen Lebensraum Totholzhecke

In diesem Ferienprogramm im Rahmen des Projekts "Klimaschutz und Inklusion" erleben Kids von 6 bis 12 Jahren eine abenteuerliche Reise durch verschiedene Biotope der Ökologiestation. Sie lernen spielerisch Umweltzusammenhänge kennen und eignen sich jede Menge Wissen über klimafreundliches Verhalten an.

Im ersten Teil (am 6. und 7.7.) stellen sie Beobachtungen und Untersuchungen in den Ökosystemen Wald und Bach an. Sie kommen Nahrungsnetzen auf die Spur, begeben sich auf eine Froschrallye und nehmen ihr eigenes Alltagsverhalten unter die Lupe.

Im zweiten Teil (vom 14. bis 16.8.) finden sie auf einem Dschungelpfad heraus, welches die umweltverträglichsten Ferienaktivitäten sind. Spannende Naturerlebnisse warten u.a. beim Besuch des Bienenhauses, auf der Klima-Rallye, bei der Herstellung von Kräutermedizin und beim Zubereiten eines wilden Mittagessens.

Die Teilnahme ist kostenfrei und findet in Gruppen mit max. 10 Kindern statt, beide Teile können auch einzeln gebucht werden. Die Anmeldung erfolgt per E-Mail.