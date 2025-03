× Erweitern © CityInitiative Natur pur: Von Langohr bis Kükenchor Eriko Miura, Origamiya

Falls ihr gerade in der Innenstadt unterwegs seid, hoppelt mal in die ehemalige Apotheke in der Lloydpassage und holt euch eine Portion Frühling ab.

Da setzen sich 34 Künstlerinnen in ihren Werken mit der Schönheit und Vielfalt der Natur auseinander – von heimischen Wildtieren über üppige Landschaften bis hin zu fantasievollen Naturinterpretationen. Unterschiedliche Stilrichtungen und Techniken zeigen niedliche Häschen, frühlingshafte Landschaften und Natürliches mehr zum Staunen und Entdecken.

Zu sehen bis zum 10. Mai 2025, Mi - So, 14 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.