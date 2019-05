Natur Schöpfen. Eine wachsende Ausstellung

Die Ausstellung widmet sich auf allen drei Ebenen des Museums dem Themenkomplex Natur, Kunst und Nachhaltigkeit und bezieht auch zahlreiche Werke von Horst Janssen mit ein. In der Diskussion um einen nachhaltigen Umgang mit Ressourcen und in einer Zeit, in der ökologische Fragen nahezu alle Lebensbereiche berühren, kann die Ausstellung zum Nachdenken anregen und einen interessanten Beitrag leisten. beteiligt In besonderer Weise sind auch die Besucherinnen und Besucher beteiligt, denn sie sind aufgefordert, die Ausstellung weiter wachsen zu lassen, indem sie in zwei Laborzonen selbst Papier schöpfen und Naturpigmente herstellen. Im Sinne dieser interaktiven Herangehensweise erhalten die Besucherinnen und Besucher ein kleines Handbuch, um kreative Experimente festzuhalten und weitere Inspirationen zu gewinnen. Ausgangspunkt dieses Teils der Ausstellung ist eine künstlerische Kooperation mit Peter Reichenbach, dem Gründer des UNESCO-prämierten Färbergärten-Netzwerks sevengardens und Matthias Schwethelm, der seine Expertise in der Kunst des Papierherstellens einbringt.

Die Ausstellung findet bis zum 10. Ausgust statt und kann dienstags bis sonntags in der Zeit von 10 bis 18 Uhr besucht werden. Ein Familienticket (2 Erwachsene mit Kindern) kostet 7 Euro.