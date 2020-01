Natur, Schwimmen und Sport

In den Osterferien können sich 8- bis 14-Jährige im Feriencamp in Bad Bederkesa auf Hallen- und Freibadbesuche, eine Jux-Olympiade, den Niedrigseilparcours, Disco- und Kinoabende freuen und sogar das Sportabzeichen machen.

Die Fahrt ins Schullandheim Bad Bederkesa erfolgt per Bustransfer, die Teilnahme am Feriencamp vom 28.3. bis 4.4. kostet inklusive aller Ausflüge, Verpflegung, An- und Abreise und Übernachtungen 259 Euro und wird telefonisch oder per E-Mail bei der Bremer Sportjugend angemeldet.