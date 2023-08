Natur- und Draußen-Tag

Das Museumsdorf liegt mitten in dichtem Waldgebiet und viele Programmpunkte finden draußen statt. Zeit also, sich einmal mit der Thematik "Natur und Draußen" näher zu befassen: Was können wir von der Natur lernen, wie orientieren wir uns im Wald, wie können wir möglichst gut mit unseren Ressourcen umgehen, was bedeutet Survivaltraining? Diese und viele weitere Fragen werden in verschiedenen Aktionen, Führungen und Kursen an diesem Tag beleuchtet.

Für Kinder ist der Eintritt frei. Erwachsene zahlen 7 Euro.