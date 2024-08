Die Natur im Herbst hat ihre eigenen Wunder: die Radnetze von Spinnen, die bunten Blätter an Bäumen und Sträuchern, aber auch Samen und Früchte. Von Montag bis Freitag erforschen 6- bis 10-Jährige die Naturvielfalt im Herbst in all ihren Facetten.

Die Ferienbetreuung kostet 75 Euro. Um eine Anmeldung wird gebeten.