© KunstAtelier Exprimendi Naturatelier

In dieser Osterferienwoche verwandelt sich das Atelier in eine Naturkunstwerkstatt: Kids ab 8 Jahren stellen natürliche Farben her, formen mit Naturmaterialien, schöpfen Papier, färben Stoffe, gießen Seifen, erstellen Fotogramme ohne Chemie und vieles mehr - Hauptsache kreativ und natürlich.

Je nach Wetter wird im schattigen Atelier oder draußen im Garten gearbeitet.

Der Kurs für maximal 6 Kinder ab 8 Jahren findet vom 6.4. bis 9.4. täglich von 8:30 bis 14 Uhr statt und kostet 164 Euro inklusive Material. Die Anmeldung erfolgt per E-Mail.