× Erweitern © Blockhaus Ahlhorn Naturerlebnistage für Familien

Durch die Wälder streifen, Tiere beobachten, Entdeckungen in der Natur machen, mit dem Boot auf den See rudern, am Lagerfeuer sitzen und Geschichten erzählen: Im Naturcamp können Familien eine Woche lang einfach mal die Seele baumeln lassen.

Wer es ruhiger mag, findet beschauliche Wanderwege, ein stilles Plätzchen am See mit Buch und Liegestuhl oder lässt sich mit dem Boot auf dem See treiben. Außerdem lädt die Umgebung zu Erkundungstouren per Fahrrad ein.

Jede Familie kann ihren Aufenthalt individuell und flexibel gestalten, außerdem wird eine Kinderbetreuung vom Natur- und Wildnispädagogen Hajo Tuschling und seinem Team angeboten.

Kosten: Kinder unter 6 Jahren 5 Euro, ab 6 Jahre: 143 Euro, Erwachsene 253 Euro. Im Preis enthalten sind Übernachtung im Familien- und Jugendbereich, Vollverpflegung inkl. Tischgetränken, 1 x Grillabend, 1 x Nutzung Ruderboot

Alle Kosten werden vor Ort abgerechnet und sind bei Abreise in bar oder bequem per EC-Karte zu begleichen. Buchungsanfrage per E-Mail oder telefonisch.