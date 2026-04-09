Naturfarben herstellen

In diesem Kurs zeigt Klaus Milde den jungen Teilnehmer:innen ab 8 Jahre, dass die Natur in der Kinderwildnis ihre Farben selbst mitbringt.

Die Teilnehmer:innen lernen, wie man Farben aus Obst, Gemüse, Blüten und Blättern, sowie Erde und Kohle gewinnen kann. Im Anschluss werden die Farben dann aufs Papier gebracht.

Die Kosten betragen 8 Euro und eine Anmeldung erfolgt über die Website des Veranstalters.