Naturfarben herstellen

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BUND-Kinderwildnis Kuhhirtenweg 11, 28201 Bremen

In diesem Kurs zeigt Klaus Milde den jungen Teilnehmer:innen ab 8 Jahre, dass die Natur in der Kinderwildnis ihre Farben selbst mitbringt.

Die Teilnehmer:innen lernen, wie man Farben aus Obst, Gemüse, Blüten und Blättern, sowie Erde und Kohle gewinnen kann. Im Anschluss werden die Farben dann aufs Papier gebracht. 

Die Kosten betragen 8 Euro und eine Anmeldung erfolgt über die Website des Veranstalters.

Info

BUND-Kinderwildnis Kuhhirtenweg 11, 28201 Bremen
Dies & Das, Kreatives, Workshops
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