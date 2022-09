Naturgruppe

Naturdetektiv:innen von 6 bis 10 Jahren treffen sich in einer festen Gruppe im 14-tägigen Rhythmus am Dienstag (nicht in den Ferien). Angeleitet von Florian Dittmann stehen dabei verschiedenste Themen rund um die Natur auf dem Programm. Es wird geforscht, experimentiert, gewerkelt und dabei natürlich auch gespielt und Abenteuer erlebt. Spielerisch erleben die Teilnehmenden den Lebensraum Wald, machen Naturerfahrungen und ergründen die Geheimnisse von Naturphänomenen.

Um eine Flexibilität zu gewährleisten, ist eine Anmeldung für fünf aufeinanderfolgende Termine möglich, die Teilnahme kann aber auch weitergeführt werden. Die Kosten belaufen sich auf 20 Euro zuzüglich 5 Euro fürs Material. Anmeldungen nimmt die Umwelt-Lernwerkstatt wahlweise telefonisch oder online entgegen.