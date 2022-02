Naturmaterialien

In der Kreativwerkstatt basteln, malen und spielen Ferienkinder zwischen 6 und 10 Jahren zum Thema Ostern und Frühling. Aus Zweigen, Ästen, Blumen, Steinen, Farben, Kleister, Sand und Papier können Fantasiebilder oder Naturwebbilder, Osternester oder Osterschmuck entstehen.

Bewegungspausen bringen die Kids neu in Schwung oder in wohltuende Entspannung. Bei schönem Wetter legen die Teilnehmenden am letzten Tag ein großes, gemeinsames Mandala aus ihren Fundstücken auf die Wiese vor den Weserterrassen.

Die Ferienbetreuung läuft täglich vom 4. bis zum 8. April und kostet 60 Euro. Interessierte melden sich bitte an.