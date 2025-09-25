Für kleine Naturwichtel ist die Welt riesengroß und voller Geheimnisse. Zusammen mit Papa oder Mama entdecken die Kleinen das Naturerlebnisgelände im Sommer und sammeln, was die Natur zu Füßen legt. Aus Stöcken, Federn, Blättern und Steinen lassen sie kleine und große Kunstwerke entstehen. Gemeinsam werden im Hochbeet Kräuter- und Gemüsesamen gesät. Die vier Elemente begleiten sie bei ihrer Entdeckungsreise: Die Luft lässt die Kunstwerke tanzen und erklingen, die Erde und das Wasser laden zum Matschen und Bauen ein und das Feuer entfachen sie mit selbst gesammelten Zweigen und Birkenrinden.

Für Kinder von 2 bis 4 Jahren mit ihren Eltern. Die Teilnahmegebühr beträgt 40 € (1 Erwachsener/1 Kind) für 5 Termine donnerstags. Weitere Treffen finden am 2.10., 9.10., 30.10. und 6.11. statt. Eine Anmeldung ist notwendig per Telefon oder per E-Mail.