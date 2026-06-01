NaturZirkus-Woche

Kinder von 5 bis 12 Jahren tauchen eine Woche lang in die bunte Welt des Zirkus ein, probieren verschiedene Disziplinen aus und präsentieren ihre Lieblingskunststücke zum Abschluss in einer kleinen Aufführung.

Gemeinsam mit Zirkuspädagogin Maren Theesfeld stehen kreative Bewegungsstationen mit Akrobatik, Jonglage, Slackline, Rola Bola und weiteren Zirkuskünsten auf dem Programm. Ergänzt wird die Woche durch Bewegungs- und Gruppenspiele, kreative Zirkuswerkstätten, einen Natur-Zirkus-Parcours sowie eine spannende Schatzsuche.

Die Ferienbetreuung findet vom 27. bis 31. Juli täglich statt. Die Teilnahme kostet 230 Euro, die Anmeldung ist telefonisch oder per E-Mail möglich.