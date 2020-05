Live gelesen mit Ute Krause

× Erweitern © ARD/KiKa Ute Krause - Live gelesen

Heute liest die Autorin Kindern ab 8 Jahren ihre Geschichte über einen Hamster vor, dessen Leben im goldenen Käfig plötzlich eine unerwartete Wendung nimmt. Bis Pfingsten lesen Autorïnnen im Rahmen der SWR/NDR-Aktion "Live gelesen mit" Kindern aus ihren eigenen Büchern in ihren privaten Wohnzimmern per Livestream vor. Die Lesestunden finden immer dienstags und donnerstags statt.

Über das Buch "Die Muskeltiere: Einer für alle - alle für einen": In einem goldenen Käfig auf der Terasse einer Hamburger Luxuswohnung lebt der Hamster Bertram von Backenbart. Dieses Leben langweilt ihn. Dann bekommt er plötzlich Besuch von zwei Mäusen und einer weißen Ratte, die sich als Picandou C. Saint Albray, Pomme de Terre und Gruyère vorstellen. Der Hamster ist begeistert, denn die französischen Namen erinnern ihn an die von ihm heißgeliebten Geschichten über die "Muskeltiere". Deshalb entschließt er sich, zusammen mit seinen neuen Freunden aufregende Muskeltier-Abenteuer zu erleben.

Kinder können ihre eigenen Fragen an die Autorïnnen an die E-Mail-Adresse kindernetz@swr.de schicken, mit etwas Glück werden sie direkt im Livestream beantwortet!

Ute Krause ist ebenfalls Regisseurin und Illustratorin und wuchs in der Türkei, Nigeria, Indien und den USA auf.