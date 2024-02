Nein! Mach' ich nicht! ... über den Umgang mit Grenzen

„… ich bin schon groß und muss nicht an der Hand gehen... ich will noch nicht ins Bett…" Viele Eltern versuchen mit Regeln und Konsequenzen diese Auseinandersetzungen zu beenden. Meist funktioniert das nur mäßig. An diesem Online-Themenabend finden Eltern zusammen mit Familienberaterin Imke Guzewski Wege für Gewinner:innen auf beiden Seiten und schauen, wie sie ihre Kinder ruhig durch heftige Gefühle begleiten. Eltern wird vermittelt, was der Unterschied zwischen Grenzen benennen und Grenzen setzen ist und wie sie sich bei Wut und/oder Trauer verhalten können.

Die Teilnahmegebühr für das Online-Seminar beträgt 12 Euro. Anmeldungen nimmt das Evangelische Bildungswerk mit der Veranstaltung-Nr. 241512 wahlweise telefonisch oder per E-Mail entgegen.