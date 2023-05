NEIN sagen! Grenzen setzen im Berufsalltag

Zu viel zu tun, zu wenig Zeit. Alle wollen was, und am Ende des Tages bleibt das Gefühl, die To-do-Liste nimmt kein Ende. Häufig liegt es daran, dass besonders Frauen zu schnell ja sagen, wenn jemand um etwas bittet oder eine Aufgabe an sie heranträgt. Viele Menschen kostet es Mühe und Überwindung, nein zu sagen und sie empfinden den inneren Konflikt als Belastung.

Dieser Vortrag beleuchtet das Thema von zwei Seiten: Zunächst wird die eigene Haltung und Einstellung hinterfragt:

Warum fällt es Frauen schwer, Erwartungen, Wünsche und Forderungen zurückzuweisen? Es gilt Bedenken zu erkennen und Ängste zu überwinden. Im Anschluss gibt die Referentin Bettina Busch konkrete Tipps zum Neinsagen lernen und stellt zwei Kommunikationstechniken vor, mit denen man wertschätzend und sprachlich klar Grenzen setzen kann.

Eintritt nach eigenem Ermessen: 3 bis 8 EURO

Die Veranstaltung ist offen für alle Interessierten