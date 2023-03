× Erweitern © Gaumont France Animation Neneh Superstar

Neneh hört auf ihren riesigen Kopfhörern am liebsten HipHop und tanzt dazu durch die Straßen der Pariser Vorstadt. Rhythmus und Tanz liebt sie über alles, und sie hat Talent! Als die 12-Jährige an der renommierten Ballettschule der Pariser Oper aufgenommen wird, kommt sie ihrem Traum näher: Die erste Schwarze Primaballerina an der Pariser Oper zu werden.

Hier geht's zum Kinderzeit-Filmtipp

Der Eintritt kostet für Kinder 3 Euro und für Erwachse 6 Euro.

Am 7. Mai findet zudem der KIJUKO-Club statt. Hier gibt es neben tollen Kinder- und Jugendfilmen noch viel mehr zu erleben: Die Kids lernen Filmschaffende kennen, schauen hinter die Kulissen des Kinos oder werden selbst kreativ. Es gibt Spiel- und Bastelaktionen passend zum jeweiligen Film und alles ist im Preis des Kinotickets inbegriffen (Eintritt frei mit der Bremer Freikarte). Regelmäßig sonntags an den KIJUKO-Club-Terminen.