Netzwerke: Denkmale & Infrastruktur

× Erweitern © Thorsten Scherz/Museumsdorf Hösseringen Tag des offenen Denkmals

Wenn sich am Tag des offenen Denkmals die Tore des Museumsdorfs öffnen, warten spannende Entdeckungsreisen durch die ländliche Verkehrsgeschichte auf Groß und Klein - bei freiem Eintritt.

Beim Spaziergang durch die Zeit nimmt Museumsleiter Dr. Ulrich Brohm alle Interessierten ab 14 Uhr mit auf eine Führung über das Geländes. Die Stationen reichen vom Landhandelsschuppen samt nostalgischem Güterwaggon über Dorfschmiede und Stellmacherei bis hin zum historischen Sägegatter. Ein Highlight: Die neu gestaltete Ausstellung „Steinreiche Heide“, die zeigt, wie Findlinge einst den Straßenbau prägten.

Fäden spinnen & mitweben: Zwischen 11 und 15 Uhr zeigt Webmeisterin Uschi Schwierske am historischen Webstuhl, wie früher Stoffe entstanden. Wer selbst Hand anlegen möchte: Kinder und Erwachsene dürfen an kleinen Webstühlen eigene Webeversuche starten.

Vollgas für die Kleinen: Von 11 bis 14 Uhr wartet eine Mitmachaktion rund um das Thema „Fahrzeuge“ auf den Nachwuchs.

Eintritt frei.