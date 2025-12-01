× Erweitern © NGF Wild Bunch Germany Neue Geschichten vom Franz

Eigentlich will Franz nur, dass der ständige Streit zwischen seiner besten Freundin Gabi mit seinem besten Freund, dem Eberhard, endlich aufhört. Denn Franz hat beide gleich gern, muss sich aber getrennt mit ihnen verabreden. Das funktioniert gar nicht. „Das stärkste Band einer Freundschaft ist der gemeinsame Feind“ hört da Franz seinen Papa sagen. Und er entwickelt einen Masterplan. Gabi will nämlich Detektivin werden und den Einbrecher schnappen, der Wien in Atem hält. Und Franz findet, dass seine oberstrenge Nachbarin, die Frau Berger, sich höchst verdächtig benimmt. Wenn das keine Aufgabe für eine geheime Mission von Gabi, Franz und Eberhard ist! Nach den Büchern von Christine Nöstlinger.

D/A 2023, Regie: Johannes Schmid, mit Jossi Jantschitsch, Nora Reidinger, Leo Wacha, FBW-Prädikat: besonders wertvoll; FSK:0; empfohlen ab 8 Jahren, 72 Min.