Neuigkeiten aus der Steinzeit

× Erweitern © Landesmuseum Natur und Mensch Zurück in die Steinzeit

In ganz Deutschland gibt es faszinierende, neue Erkenntnisse aus der Steinzeit, die unser Bild der Steinzeitmenschen weiterhin prägen.

Zum Beispiel das entdeckte Zombie-Grab in Sachsen-Anhalt, neue Spuren der Biberjagd vor 7.000 Jahren aus dem Salzlandkreis, Entdeckungen zu Vorläufern der Schrift in der Schwäbischen Alb, die ältesten Fußspuren von Menschen, gefunden in Schöningen in Niedersachsen, und, und…

Kinder und Eltern beschäftigen sich in der Führung mit diesen Entdeckungen und besprechen gemeinsam die Auswirkungen auf das Bild der Steinzeitmenschen.

Die Teilnahme kostet für Kinder (ab 7 Jahren) 6 Euro, für Erwachsene 10 Euro.