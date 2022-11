Neujahrsschwimmen

× Erweitern Foto: Bremer Bäder Familientag im Westbad Familientag im Westbad

Das Westbad in Walle schließt nach fast 48 Jahren seine Türen, um einen Neubau zu ermöglichen. Zeit, um Abschied zu nehmen: Hier haben Generationen Schwimmen gelernt, in den Vereinen wurden Bestzeiten abgenommen und viele Menschen haben sich in den zahlreichen Aqua Training-Kursen fit gehalten.

Bei der feierlichen Verabschiedung am Neujahrstag kann die Öffentlichkeit noch einmal die letzten Bahnen ziehen, danach wird es einen offiziellen Abschied mit geladenen Gästen geben. Vertreter:innen aus Wirtschaft, Politik und den Vereinen werden ab 15.00 Uhr noch einmal an das über Bremen hinaus bekannte Bad erinnern.

Für einen gebührenden Abschied sind alle Gäste eingeladen, Fotos oder Dokumente, zum Beispiel mit persönlichen Geschichten, die an das Bad erinnern, herauszusuchen und bis zum 12. Dezember 2022 im Westbad an der Kasse abzugeben. Wer interessante Exponate beisteuert, darf sich über einen freien Eintritt zwischen den Jahren im Westbad freuen und erhält rechtzeitig eine Mitteilung.

Mit der Neueröffnung des Bades, etwa 36 Monate später, Anfang 2026, werden diese Erinnerungen ins Eröffnungskonzept einfließen.

Der Eintritt am 1.1.23 ist frei, das Programm ist auf der Homepage nachzulesen.

Über die Abrissarbeiten und Pläne zum Neubau berichtet die Bremer Bäder GmbH auf ihrer Homepage www.bremer-baeder.de oder auf der speziellen Bauenseite www.bb-bauen.de, bei Instagram und Facebook.