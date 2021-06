Oldenburger Klappstuhltage: Neuland

× Erweitern Spot the Drop © Stefan Nölle Neuland, Oldenburger Klappstuhltage

Am 17. Juni starten die Oldenburger Klappstuhltage mit dem Neuland-Festival mit Artistik, Tanz und Musik auf der großen Wiese. Danach gibt es bis zum 25. September auf Grünflächen, in der Innenstadt und auf den Dächern Oldenburgs Kunst, Kultur, Performance und Musik.

Das Festival "Neuland" für zeitgenössische Artistik bespielt an vier Tagen den Auftakt mit Akrobatik, Theater, Tanz und Musik für Jung und Alt, Familien und Kulturfans. Rund um das Zirkuszelt, in dem die abendfüllenden Konzept-Shows stattfinden, soll die Außenspielfläche Lust zum Verweilen zwischen den Shows machen. Neben artistischen Kleinvorführungen mit einem fliegenden Trapez sorgen verschiedene gastronomische Angebote auch für das körperliche Wohl. Bis zum 20. Juni gibt es jeden Tag neue und bekannte Künstler:innen zu bestaunen, dazu komische Kurzgeschichten und ganz viel positive Energie. Das Neuland-Festival soll nach seiner Premiere jährlich als fester Bestandteil des kulturellen Lebens in Oldenburg veranstaltet werden.

Weitere Infos auf kultur-perspektiven.de, Tickets unter dem Stichwort Neuland bei ticket2go.de