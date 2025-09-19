Ferrari-Gehirn mit Fahrradbremse

× Erweitern © Sabine Engelhardt Sabine Engelhardt

Sabine Engelhardt begleitet als Coach und Beraterin Menschen, die „anders ticken“: neurodivers, feinfühlig, kreativ, manchmal auch chaotisch. In der Veranstaltungsreihe „Abenteuer Bildung“ berichtet sie über ihre Arbeit und informiert über die häufigsten psychischen Auffälligkeiten bei Kindern, Jugendlichen, aber auch Erwachsenen.

Unaufmerksamkeit, Konzentrationsstörungen, Impulsivität oder Hyperaktivität können Symptome von Entwicklungsstörungen wie ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung) oder ADS (Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom) sein. Manchmal sind sie aber auch nur Ausprägungen einer natürlichen Variation der menschlichen Gehirnfunktionen (Neurodiversität).

Jeder Mensch denkt, fühlt und handelt auf seine eigene Weise. Es geht mir darum, dass die Zuhörer ein Gefühl für diese anderen Formen der Empfindung bekommen,

erläutert die 57Jährige aus Moordeich.

Engelhardt begleitet seit über 20 Jahren Betroffene und möchte mit ihrem Vortrag Informationen aus erster Hand liefern und dazu beitragen, dass Betroffene nicht stigmatisiert werden.

Wer neugierig geworden ist und etwas über unterschiedliche Ausprägungen und die Vielfalt der menschlichen Psyche erfahren möchte, ist zum Vortrag in der Backstube des MGH herzlich willkommen.

Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Nähere Infos gibt es unter 0421 80 60 98 74 oder direkt im MGH Büro.