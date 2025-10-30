New Artefacts

Die Tänzer:innen von Of Curious Nature präsentieren zwei Uraufführungen in einem Double-Bill mit Choreographien von Matthew William Robinson und Helge Letonja.

In Arcadia, einem idyllischen Ort der Schönheit und Einklang mit der Natur, sind die letzten Tage des Sommers angebrochen. Eine Gruppe junger Menschen trifft sich am Rande eines Sportplatzes. Athletische Körper bewegen sich in gleißendem, künstlichem Licht wie auf einem Laufsteg aus Kunstrasen. Die Grenzen zwischen Realität und Fiktion verschwimmen. Und wo Schönheit und Perfektion herrschen, sind Selbstüberhöhung und Selbstoptimierung nicht weit. Alte Mythen tauchen auf und erzeugen, neu interpretiert, eine flirrende Hyperrealität.

In Black Rain rinnt Wasser an überdimensionalen Fenstern herab und nährt die Sehnsucht nach rauschendem Regen. In einem stummfilmartigen Setting taucht Of Curious Nature in einen melancholischen Tagtraum, dessen Bilder sich surrealistisch verselbständigen. Die Menschen scheinen wie hängengeblieben, draußen und drinnen verschwimmen, ein Hauch von Nostalgie und Bedauern liegt in der Luft.

Matthew William Robinson, Leiter der nationalen Kompanie Maltas Zfin Malta, und Helge Letonja, künstlerischer Leiter von Of Curious Nature, haben einen längerfristigen künstlerischen Austauschihrer Ensembles angestoßen, der wechselseitige Gastchoreografien und Gastspiele ihrer Kompanien ermöglicht. Ende Oktober präsentieren sie ihre erste Zusammenarbeit für das Bremer Ensemble Of Curious Nature.