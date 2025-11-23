Nicht auf Reise, kleine Meise?

In der kalten Jahreszeit ist es für Standvögel nicht leicht, an ausreichen Nahrung zu kommen. Mädchen und Jungen ab 5 Jahren können sie im Rahmen eines Workshops unterstützen, indem sie ihre Speisekarte durch ein Angebot an Körnern, Nüssen und Samen ergänzen. Nach gemeinsamen Überlegungen zum Nahrungsangebot dürfen sie ihre eigenen Futtermöglichkeiten für Zuhause fertigen. Und los geht die Vogelschau.

Der Workshop kostet 7,50 Euro. Um eine Anmeldung wird gebeten.